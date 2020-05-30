Какие поправки к Конституции россияне считают приоритетными?

Граждане РФ считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На первом месте для 95% россиян является поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания.

93% граждан заявили о необходимости признания детей важнейшим приоритетом государственной политики и обязательств государства оказывать им поддержку. Как уточняет ФАН со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елену Вторыгину, внесение поправок о защите семьи, материнства, отцовства и детства в основной закон страны станет началом масштабной работы в области «нравственного каркаса общества».

Для 92% россиян является важной поправка об обязательной ежегодной индексации пенсий. Столько же заявили о важности оказания адресной социальной поддержки, индексации социальных пособий и выплат и об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума. 77% назвали важной поправку о закреплении обеспечения правительством проведения единой социально ориентированной политики.

В области суверенитета страны 88% респондентов считают важным закрепить в Конституции положение о защите государственной целостности и нерушимости границ России. Поправку, закрепляющую статус России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность, поддерживают 84%.

Также 84% отметили важность запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами нашей страны (84%), 81% сочли важным запрет для судей открывать счета и иметь вклады за пределами России.

75% россиян полагают, что нужно признать приоритет Конституции РФ над международным правом.

Среди поправок, касающихся убеждений, лидирует защита исторической правды и недопущение фальсификации истории (их признали важными 89% опрошенных). Также 85% считает нужным закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа, 83% — признать российскую культуру уникальным наследием многонационального народа.

Также в ТОП важных мировоззренческих поправок попало предложение защитить институт брака как союза женщины и мужчины (81%).

78% опрошенных считает важным закрепить поправку о том, что Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории. Поправка об ответственности государства за защиту прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом, сохранение общероссийской культурной идентичности важна для 69% россиян.

15 января президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил внести изменения в основной закон страны. Глава государства представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат, финансовая поддержка семей с детьми. Также речь идет о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.

Законопроект о поправках приняла Госдума, изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность предложенных изменений. Он вступит в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в Госдуме считают, что часть поправок в Конституцию РФ уже реализуется. Первоначально голосование было назначено на 22 апреля, но было перенесено из-за угрозы распространения коронавируса в РФ. 21 мая Центризбирком обнародовал постановление о возобновлении подготовки к проведению общероссийского голосования.