Часть предложенных президентом России Владимиром Путиным поправок в основной закон страны, касающихся социальных вопросов, на фоне борьбы с коронавирусом естественным образом доказали свою необходимость и стали реализовываться. Такое мнение высказал сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Речь идет об указах главы государства по оказанию помощи разным категориям граждан. В первую очередь, это медики, сталкивающиеся в своей работе с инфицированными COVID-19 — ведь президент подчеркивал важность доступности медицинской помощи для россиян. Также это семьи с детьми, для которых предусмотрены дополнительные выплаты. Кроме того, это минимизация ущерба от ограничительных мер для представителей бизнеса.

«Жизнь так распорядилась, что часть поправок в основной закон фактически уже начала работать в связи со сложившейся ситуацией. Этот социальный блок, на который граждане всегда обращали внимание, он оказался востребованным», — сказал Крашенинников на заседании рабочей группы, прошедшем в режиме видеоконференции.

Депутат напомнил, что поправки, касающиеся социальной политики, «в том или ином виде изложены либо в указах президента, либо в федеральных законах», принятых Госдумой за недавний период.

«В данном случае наша задача сегодня — продолжать эту информационную, разъяснительную работу», — добавил парламентарий.

15 января президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил внести изменения в основной закон страны. Глава государства представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат, финансовая поддержка семей с детьми. Также речь идет о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.

Законопроект о поправках приняла Госдума, изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность предложенных изменений. Он вступит в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Как передавал 5-tv.ru, кампания была назначена на 22 апреля, но была перенесена из-за угрозы распространения коронавируса в РФ. 21 мая Центризбирком обнародовал постановление о возобновлении подготовки к проведению общероссийского голосования.