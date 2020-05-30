Первый в России препарат против коронавируса одобрен Минздравом

Отечественный препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «Авифавир» получил одобрение Минздрава РФ. Об этом говорится на сайте Государственного реестра лекарственных препаратов (ГРЛП).

«Торговое наименование препарата «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — «Фавипиравир», — говорится на сайте.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России демонстрирует уверенное снижение при том, что число обследуемых на COVID-19 граждан каждый день увеличивается. Обратного развития ни в одном из регионов не наблюдается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в новосибирском научном центре «Вектор» разрабатывают вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в нос.