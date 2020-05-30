Первый в России препарат против коронавируса одобрен Минздравом
Торговое наименование лекарства— «Авифавир», международное химическое наименование — «Фавипиравир».
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Отечественный препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «Авифавир» получил одобрение Минздрава РФ. Об этом говорится на сайте Государственного реестра лекарственных препаратов (ГРЛП).
«Торговое наименование препарата «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — «Фавипиравир», — говорится на сайте.
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