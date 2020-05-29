Попова: заболеваемость коронавирусом идет на «уверенное снижение»
По словам главы Роспотребнадзора обратного развития эпидпроцесса не наблюдается ни в одном из регионов.
Фото: Известия / Павел Бедняков
Заболеваемость коронавирусом в России демонстрирует уверенное снижение при том, что число обследуемых на COVID-19 граждан каждый день увеличивается. Обратного развития ни эпидпроцесса ни в одном из регионов не наблюдается. Такую устойчивую тенденцию констатировала глава Роспотребнадзора Анна Попова в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин», которая выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» в ближайшее воскресенье.
«Мы видим снижающееся число ежедневно выявляемых случаев инфицирования, это как раз характеристика эпидпроцесса, как эпидпроцесса, который идет на снижение уверенное без обратного развития, ни в одном из регионов этого сегодня не происходит», — цитирует Попову РИА Новости.
По словам главы Роспотребнадзора, растет число регионов, в которых выявленное количество заболевших каждый день меньше, чем в предыдущий.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, по данным на утро 29 мая, в России за прошедшие сутки вылечились от коронавируса 8 264 человека и выявлено 8 572 новых случая инфицирования в 84 регионах, 232 человека скончались.
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