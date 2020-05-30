Найдены потушившие Вечный огонь под Екатеринбургом подростки

|
Ниса Мурзанаева
21

Родителям нарушителей грозит административная ответственность по статье о ненадлежащем воспитании детей.

Найдены потушившие Вечный огонь под Екатеринбургом подростки

Фото: Соцсети

Правоохранительные органы установили личности подростков, потушивших Вечный огонь в городе Нижний Тагил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

13-летний и 14-летний нарушители учатся в седьмом классе одной из местных школ. Мальчиков и их законных представителей доставили в отделение полиции для опроса. По результатам беседы будет принято процессуальное решение.

По словам Валерия Горелых, подросток поставят на учет в службу по делам несовершеннолетних. Родителям нарушителей грозит административная ответственность по статье о ненадлежащем воспитании детей. Помимо этого, в школе, где мальчики проходят обучение, в дальнейшем будет проведен комплекс профилактических мероприятий.

25 мая подобный инцидент произошел под Санкт-Петербургом. Компания молодых людей осквернила Вечный огонь в Кронштадте, приготовив на нем шашлыки. Они приехали к мемориалу над могилой рабочих и матросов с шампурами. Всем участникам незаконного пикника грозит уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры, на которых нарушители жарят шашлыки на вечном огне в Кронштадте.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Последние новости

23:46
Малефисента уже не та: Волочкова с шипами на голове отчитала хейтеров
23:31
«Чудесные!» — жена Овечкина показала трогательные фото из роддома и поблагодарила за подарки
23:20
Найдены потушившие Вечный огонь под Екатеринбургом подростки
23:10
Не узнать! Комментаторы затроллили Королеву за фото с Шурой без фотошопа
22:57
Петербуржец выставил на Avito кельтский амулет, «защищающий от 5G-излучения»
22:50
Видео спасения женщины, повисшей на балконе в Москве

Сейчас читают

Пригожин разъяснил слова Валерии о «дебильной» аудитории
Астролог объяснила, почему Джигану и Самойловой не суждено быть вместе
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок