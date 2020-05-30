Найдены потушившие Вечный огонь под Екатеринбургом подростки

Правоохранительные органы установили личности подростков, потушивших Вечный огонь в городе Нижний Тагил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

13-летний и 14-летний нарушители учатся в седьмом классе одной из местных школ. Мальчиков и их законных представителей доставили в отделение полиции для опроса. По результатам беседы будет принято процессуальное решение.

По словам Валерия Горелых, подросток поставят на учет в службу по делам несовершеннолетних. Родителям нарушителей грозит административная ответственность по статье о ненадлежащем воспитании детей. Помимо этого, в школе, где мальчики проходят обучение, в дальнейшем будет проведен комплекс профилактических мероприятий.

25 мая подобный инцидент произошел под Санкт-Петербургом. Компания молодых людей осквернила Вечный огонь в Кронштадте, приготовив на нем шашлыки. Они приехали к мемориалу над могилой рабочих и матросов с шампурами. Всем участникам незаконного пикника грозит уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры, на которых нарушители жарят шашлыки на вечном огне в Кронштадте.