«С днем рождения!» — Чехова шлепнула подружку по аппетитной «пятой точке»
Теледива искренне восхитилась соблазнительными формами своей приятельницы.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Анфиса Чехова опубликовала в Instagram весьма «пикантное» видео. Дело в том, что ведущая отправилась на день рождения подруги. Именинница решила отмечать праздник в облегающих спортивных леггинсах. Аппетитные формы приятельницы настолько впечатлили теледиву, что ей захотелось к ним прикоснуться.
В ролик попал как раз тот момент, когда воодушевленная Анфиса Чехова шлепает подружку по подтянутой «пятой точке».
«О, боже! Вот это костюм на день рождения!» — восхищенно произнесла звезда.
Однако повода для зависти у Анфисы Чеховой точно нет. Теледива регулярно публикует в соцсети фотографии, на которых позирует в откровенных нарядах, и ее фигура выглядит при этом идеальной. В последнее время знаменитость много времени уделяет домашним тренировкам. Предпочтение звезда отдает занятиям йогой. Она то и дело делится с подписчиками видео-уроками.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова обнажилась в постели.
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