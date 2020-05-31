Анфиса Чехова опубликовала в Instagram весьма «пикантное» видео. Дело в том, что ведущая отправилась на день рождения подруги. Именинница решила отмечать праздник в облегающих спортивных леггинсах. Аппетитные формы приятельницы настолько впечатлили теледиву, что ей захотелось к ним прикоснуться.

В ролик попал как раз тот момент, когда воодушевленная Анфиса Чехова шлепает подружку по подтянутой «пятой точке».

«О, боже! Вот это костюм на день рождения!» — восхищенно произнесла звезда.

Instagram @achekhova

Однако повода для зависти у Анфисы Чеховой точно нет. Теледива регулярно публикует в соцсети фотографии, на которых позирует в откровенных нарядах, и ее фигура выглядит при этом идеальной. В последнее время знаменитость много времени уделяет домашним тренировкам. Предпочтение звезда отдает занятиям йогой. Она то и дело делится с подписчиками видео-уроками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова обнажилась в постели.