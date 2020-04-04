«А на шпагат?» — Анфиса Чехова активно занялась спортом на самоизоляции
Ведущая пожаловалась, что не так просто уделить время йоге, когда кругом суетятся домашние.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Телеведущая Анфиса Чехова показала, с какими трудностями может столкнуться человек в изоляции, решившись уделить время занятию йоги. Она выложила в Instagram забавный ролик в ускоренном режиме, на котором видно, кто и как из домашних ей помогает тренироваться.
«В карантине йогой заниматься очень непросто. Мало того, что ребенок и собака постоянно вмешиваются, еще и любимая подруга приехала прямиком из своей самоизоляции в мою, поболтать о том, о сем», — посетовала Чехова.
Поклонники похвалили Чехову за старания, пожелали ей успехов, а также отметили, что с такими формами как у нее никакая йога и не нужна.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анфиса Чехова порассуждала о женских ошибках, когда замужние барышни надевают красивое белье только на выход, а дома ходят в застиранной футболке. В подкрепление своих тезисов она показала откровенное фото.
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