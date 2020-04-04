Телеведущая Анфиса Чехова показала, с какими трудностями может столкнуться человек в изоляции, решившись уделить время занятию йоги. Она выложила в Instagram забавный ролик в ускоренном режиме, на котором видно, кто и как из домашних ей помогает тренироваться.

«В карантине йогой заниматься очень непросто. Мало того, что ребенок и собака постоянно вмешиваются, еще и любимая подруга приехала прямиком из своей самоизоляции в мою, поболтать о том, о сем», — посетовала Чехова.

Instagram @achekhova

Поклонники похвалили Чехову за старания, пожелали ей успехов, а также отметили, что с такими формами как у нее никакая йога и не нужна.

«Костюмчик вам очень идет, подчеркивает вашу женственную фигурку»

«А шпагат умеете?»

«Умница! Вы для меня воплощение женственности»

«Фигура супер!» — писали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анфиса Чехова порассуждала о женских ошибках, когда замужние барышни надевают красивое белье только на выход, а дома ходят в застиранной футболке. В подкрепление своих тезисов она показала откровенное фото.