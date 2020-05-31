Академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Игорь Маринин рассказал, каким образом может отразиться на России запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon частной компании SpaceX.

По словам эксперта, единственным минусом в данной ситуации является то, что РФ отныне не будет получать деньги от США. Раньше NАSА платили за то, что американские астронавты летали на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз». Однако Игорь Маринин утверждает, что для России потеря денежных средств из-за границы — не проблема.

«Американцы еще четыре года назад должны были начать летать на МКС на своих кораблях и отказаться от „Союзов“. Поэтому вся наша космическая программа строилась на финансировании государством, без расчета на эти дополнительные деньги, которые то ли будут от американцев, то ли не будут», — цитирует специалиста ТАСС.

Игорь Маринин уверен, что в запуске Crew Dragon для России есть свои плюсы. Во-первых, страна сможет отправлять на МКС экипаж из трех человек. Во-вторых, теперь можно договориться о полете к МКС с астронавтами из других государств. В-третьих, снизится потребность в «Союзах», а значит, появятся ресурсы и производственные мощности для разработки нового корабля «Орел».

27 мая запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС отложили из-за неблагоприятных метеорологических условий в районе космодрома.

30 мая в 22:22 по московскому времени был дан старт новому полету Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал. Ракета-носитель Falcon 9 успешно доставила корабль с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли на орбиту. Это первый пилотируемый полет США с 2011 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп назвал запуск SpaceX «триумфальным возвращением к звездам».