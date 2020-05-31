Трамп назвал запуск SpaceX «триумфальным возвращением к звездам»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX к Международной космической станции (МКС). В 22:22 по московскому времени был дан старт полету с космодрома на мысе Канаверал. Ракета-носитель Falcon 9 успешно доставила корабль с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли на орбиту.

Запуск SpaceX, ставший первым пилотируемым полетом с территории США с 2011 года, Трамп назвал «триумфальным возвращением к звездам».

«Сегодня мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но и чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звездам. Это особый день», — отметил американский лидер в ходе пресс-конференции во Флориде.

По словам президента США, со стартом корабля началась «новая эра американских амбиций».

Комментируя состояние астронавтов, американский лидер подчеркнул, что их состояние находится в норме.

«Я рад сообщить, что корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно достиг низкой околоземной орбиты, астронавты целы и невредимы», — пояснил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вторая попытка запуска Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX к Международной космической станции (МКС) была предпринята Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США с мыса Канаверал.