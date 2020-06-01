Бесценный клад с монетами XVII века нашел в Чехии археолог-любитель
В те времена на найденные золотые монеты можно было построить небольшой замок.
Закрыть
Смотрите также:
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей, 5-tv.ru
В Чехии нашли клад времен «Тридцатилетней войны». Глиняный горшок с золотыми монетами обнаружил археолог-любитель.
Внутри — 74 австрийских дуката и турецких цехина. По меркам XVII века — целое состояние. На эти деньги можно было построить небольшой замок.
А для историков находка вообще — бесценна. Клад передали в музей города Злин. И теперь специалисты попробуют определить, кому он принадлежал, и сколько может стоить сегодня.
Читайте также
61%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?