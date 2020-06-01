Бесценный клад с монетами XVII века нашел в Чехии археолог-любитель

|
Светлана Шевченко
Тест 50

В те времена на найденные золотые монеты можно было построить небольшой замок.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей, 5-tv.ru

В Чехии нашли клад времен «Тридцатилетней войны». Глиняный горшок с золотыми монетами обнаружил археолог-любитель.

Внутри — 74 австрийских дуката и турецких цехина. По меркам XVII века — целое состояние. На эти деньги можно было построить небольшой замок.

А для историков находка вообще — бесценна. Клад передали в музей города Злин. И теперь специалисты попробуют определить, кому он принадлежал, и сколько может стоить сегодня.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
70.75
-0.35 78.55
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:11
Массовые беспорядки в США постепенно перекочевали в Европу
9:10
Видео: Елена Воробей призналась, что инфицирована коронавирусом
9:06
Эпоха возрождения: в России вторая волна снятия ограничений из-за COVID-19
9:00
Какую погоду ждать в июне — прогноз Гидрометцентра
8:47
Взрыв прогремел в штаб-квартире частного телеканала в Эквадоре
8:35
Бесценный клад с монетами XVII века нашел в Чехии археолог-любитель

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок