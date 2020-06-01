Бесценный клад с монетами XVII века нашел в Чехии археолог-любитель

В Чехии нашли клад времен «Тридцатилетней войны». Глиняный горшок с золотыми монетами обнаружил археолог-любитель.

Внутри — 74 австрийских дуката и турецких цехина. По меркам XVII века — целое состояние. На эти деньги можно было построить небольшой замок.

А для историков находка вообще — бесценна. Клад передали в музей города Злин. И теперь специалисты попробуют определить, кому он принадлежал, и сколько может стоить сегодня.