Многодетная семья из Забайкалья получила президентские выплаты и подарки в День защиты детей

Семьи Забайкальского края уже начали получать единовременные выплаты на каждого ребенка от трех до 16 лет. О своевременности поступления средств государственной поддержки рассказала Наталья Рязанцева, воспитывающая восьмерых наследников.

По ее словам, финансовая помощь в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка уже получена. Кроме того, родительница оформила заявление на выплаты на детей от трех до семи лет включительно — под эту категорию подходят два ребенка. Всего за полгода на их воспитание семье будет выделено свыше 75 тысяч рублей.

«Все деньги мы хотим потратить на летний отдых для своих детей. Отдельное спасибо за подарок для старшей дочери, он очень поможет ей в обучении. Даша мечтает стать ветеринарным врачом», — цитирует многодетную мать официальный портал Забайкальского края.

В День защиты детей семью специально по поручению губернатора пришел поздравить первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкалья Евгений Казаченко. Узнав, что накануне у старшей дочери Ростовцевой был день рождения, региональные власти решили подарить ей нетбук. Многодетной матери, в свою очередь, вручили цветы и сладкий презент.

«У вас большая дружная семья. Мы поздравляем вас с праздником. Желаем, прежде всего, здоровья, это очень важно сегодня. Пусть ваши родственные связи крепнут, а ваша семья становится еще больше», — пожелал Казаченко.

Все члены семьи были тронуты и поблагодарили его.

Ране 5-tv.ru сообщал, что единовременную помощь на детей от 3 до 16 лет в России начали выплачивать 1 июня.