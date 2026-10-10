Сейсмический удар: сильное землетрясение пережил Кузбасс

На юге Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,9

Мощное землетрясение потрясло юг Кемеровской области. О сейсмической активности в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Илья Середюк.

Магнитуда подземных толчков составил 4,9. По словам главы области, сейсмособытие было зафиксировано на территории Прокопьевского муниципального округа, в районе населенного пункта Краснобродский.

Середюк подчеркнул, что жертв и раненых среди мирного населения нет, данные о разрушениях не поступали. Все системы жизнеобеспечения функционируют без сбоев, а нарушений в работе предприятий угольной промышленности не выявлено.

О сейсмоактивности до этого рассказали в местном филиале «Единой геофизической службы Российской академии наук». Известно, что землетрясение зарегистрировано в 7:47 по местному времени, при этом интенсивность в эпицентре составила 6,2 балла.

Специалисты уточнили, что подземные толчки затронули не только Прокопьевск и Краснобродский, но и близлежащие поселки Карагайла, Старосергеевка и Трудармейский.

Ранее 5-tv.ru писал о подземных толчках, которые были зафиксированы недалеко от города Новороссийск.

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