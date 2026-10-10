Не пью, но курю: дочь Евстигнеева опровергла свое пристрастие к алкоголю

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 53 0

При этом в жизни актрисы присутствует спорт.

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

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Дочь Евгения Евстигнеева заявила, что не употребляет алкоголь

Вредные привычки никогда не мешали актрисе и дочери народного артиста СССР Евгения Евстигнеева Марии Селянской оставаться энергичной. Об этом она рассказала корреспонденту на открытии мемориальной доски ее отцу в Москве.

Она подчеркнула, что очень любит курить и никогда не собирается расставаться с этой привычки. Более того, по ее словам, у Евстигнеевой даже не было мыслей о том, чтобы от нее избавиться.

«Я курю, я очень люблю курить. Это моя фишечка», — сказала артистка.

В то же время Евгения твердо придерживается строгого отказа от алкоголя. Дочь советского актера заявила, что не употребляет спиртные напитки вообще — даже если есть какой-либо повод.

При этом в жизни Селянской есть место спорту. Она добавила, что занимается танцами всю жизнь — именно это позволяет ей оставаться энергичной.

Ранее 5-tv.ru писал об открытии памятной доски Евстигнееву доме, где раньше жил актер. В торжественной церемонии принял участие худрук театра «Современник» Владимир Машков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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