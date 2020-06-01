Детский отдых станет безопаснее из-за новых штрафов
Для лагерей и турбаз, не включенных в специальный реестр, предусмотрено наказание от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин, 5-tv.ru
С начала лета произойдут изменения в финансовой жизни россиян. С 1 июня должникам не уйти от взысканий. Судебным приставам откроют доступ ко всем банковским счетам, к информации о валюте, в которой хранятся деньги, и к данным о передвижении средств.
В июне банкам придется отменить так называемый «роуминг» — комиссию за денежные переводы из одного региона в другой. Теперь плательщик и получатель — клиенты одного банка — смогут делать это бесплатно.
Нарушители в сфере отдыха и оздоровления детей с сегодняшнего дня будут платить штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. Такое наказание предусмотрено для лагерей и турбаз, которые не включены в специальный реестр — его составляют региональные власти. Чтобы получить разрешение, необходимо соблюсти все требования пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
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