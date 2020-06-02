«Две звезды»: Николаев опубликовал архивное видео с молодой Пугачевой

Певец Игорь Николаев поделился уникальным архивным видео, на котором молодые Алла Пугачева и Владимир Кузьмин вместе исполняют знаменитый советский шлягер «Две звезды».

Николаев опубликовал видео на своей странице в Instagram и написал, что публикация приурочена к юбилею Владимира Кузьмина. Кроме того, артист раскрыл причину, по которой поделился записью именно в полночь.

«А почему в полночь? Потому что «в небе полночном…», — написал певец.

Фолловеры музыканта поспешили высказать свой восторг песней и исполнителями и похвалить талант Николаева, который является автором музыки и стихов.

«Как я люблю эту песню. Прямо обожаю!!! Божественный дуэт!»;

«Две суперзвезды про две звезды»;

«Игорь, вы просто гений, ну и исполнители конечно две огромные по величине Звезды», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николаев трогательно поздравил Наталью Королеву с днем рождения.