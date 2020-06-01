«Дельфин и Русалка»: Николаев трогательно поздравил Королеву с днем рождения

Трогательный пост посвятил Игорь Николаев бывшей супруге и партнерше по сцене Наташе Королевой. Певица отпраздновала 47-летие. По этому поводу композитор нашел в сети и опубликовал на своей странице в Instagram забавный снимок.

На фото изображен автомобиль «Жигули» с фотографией обоих артистов, сделанной в период их брака. Звезд запечатлели на фоне воды — явная отсылка к одной из самых известных песен творческого дуэта «Дельфин и Русалка». В этом году, как вспомнил Николаев, ей исполнилось 30 лет.

«Владелец авто решил увековечить на своем капоте Дельфина и Русалку. Это и есть народная любовь и память, которая хранит песни про маленькую страну, про желтые тюльпаны, и еще много песен, которые я для тебя написал. С днем рождения, счастья тебе и твоей семье!» — написал композитор.

Instagram @igor_nikolaev_music

В комментариях поклонники присоединились к поздравлению народного артиста и вспомнили о паре Николаева и Королевы. По мнению многих поклонников, этот творческий и любовный союз остался одним из лучших на российской эстраде.

«Спасибо вам, маэстро, что открыли такую звезду. Все песни, спетые в те годы вами, помнят и поют»;

«С днем рождения самую прекрасную Русалочку на свете! Наш символ юности, нежности, любви и красоты»;

«Ваш дуэт так и остался в режиме „вне конкурса“, никто не смог перепеть такой союз! Такое гармоничное слияние ваших голосов, а какая энергетика!» — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наташа Королева публично вступилась за Тарзана после громкого скандала.