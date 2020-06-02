🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 июня. Некоторым знакам пока сделать решительный шаг, другим — придержать коней.

♈ Овен

Сегодня вы заслуженно отмечаете свой успех. Вещи, которые вас когда-то пугали, вы сумели подчинить себе, и теперь купаетесь в лучах славы. Отпразднуйте свою победу с друзьями, ведь они так поддерживали вас. И помните, что ваш путь победителя только начинается, впереди новые свершения.

Космический совет: отпразднуйте свой успех.

♉ Телец

Вас накрыла волна ностальгии по старым временам. Самое время вспомнить о людях, которые вас тогда окружали и восстановить эти связи. Задушевные беседы окажут терапевтический эффект, и вам будет легче зализать старые раны. Не забывайте и о родственниках, как вы нуждаетесь в поддержке, так и они.

Космический совет: восстановите старые связи.

♊ Близнецы

Вас затягивает в пучину эмоций. Вам кажется, что все пропало, но это далеко не так. Вспомните о том, что многие проблемы — лишь порождение нашего разума. Очнитесь, поверьте в себя. Когда из утопающего вы превратитесь в наблюдателя, ключ к решению вашей дилеммы найдется легко.

Космический совет: отстраненность от проблемы поможет найти ключ к решению.

♋ Рак

Для вас сейчас самое подходящее время для воплощения самой смелой мечты. Не бойтесь фантазировать, ведь в своем воображении вы ничем не ограничены. Сегодня Вселенная готова вам помочь, поэтому четко формулируйте, чего вы хотите.

Космический совет: сформулируйте желание.