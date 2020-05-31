Козни Луны и летнее солнцестояние: что ждет знаки зодиака в июне

Первый месяц лета будет непростым с астрологической точки зрения. На него придется сразу несколько важных аспектов: два лунных затмения, полнолуние и день летнего солнцестояния. О том, что судят нам эти события, в новом видео на своем YouTube-канале рассказала астролог Алена Никольская.

Самое начало июня станет трудным временем, когда всем нужно проявить бдительность. Более того, первые дни месяца покажут, кто провел время в самоизоляции с пользой, а кто просто бездельничал.

«Этот месяц начинается у нас с частичного лунного затмения и полнолуния. Полнолуние будет проходить по оси: Близнецы, где сейчас находится Солнце, и Луна, которая у нас в Стрельце. Это всегда про большой вызов. Надо сказать, что карантин, на котором многие сидели, это была возможность, которую нам дала Вселенная, чтобы переосмыслить многие вещи. Сейчас, в коридор затмения, вы будете просто сдавать экзамены на то, насколько вы приспособлены, реализованы в социуме. Это лунное затмение будет 5 июня», — рассказала астролог.

По словам Никольской, в это время стоит быть особенно внимательными в общении. Также следует следить за своей корреспонденцией: не исключены ошибки, когда отправленный не тому адресату текст, может привести к неприятностям.

«Поскольку Солнце в Близнецах, а Луна в Стрельце, будьте, пожалуйста, аккуратны. Не доверяйте всему, что вам будут говорить люди. Ваша информация тоже может оказаться доступна другим людям», — предупредила астролог.

Также нас ожидает сложное положение планет — квадратура Марса и Нептуна, которая создает дополнительные риски, отметила Никольская.

«Это время, когда будет повышена травмоопасность. Может быть очень много ситуаций, когда вы не рассчитаете свои силы, когда не поймете, нужно вам что-либо делать или лучше поставить ситуацию на паузу. Поэтому будьте внимательны!» — сказала астролог.

Второе затмение случится уже во второй половине месяца — 21 июня. Оно будет пересекаться с днем летнего солнцестояния, который придется на 20 июня. Это приведет к тому, что летом могут повториться некоторые эпизоды, которые были у человека минувшей зимой.

«Все наши силы, которые, казалось бы, должны работать на нас, будут под большим вопросом. У нас энергия солнцестояния дополняется энергией затмения. Значит, многократно усиливается все, что происходит в этот день. Это совпадение зеркалит всю ситуацию, которая у нас была зимой этого года. Значит, какие-то моменты могут повториться и усилиться», — заметила Никольская.

В целом, в июне каждый получит по заслугам, заключила астролог. Первый месяц лета покажет, кто смог пережить свой кризис и выйти обновленным, а кто завяз в проблемах прошлого.

«Все это во второй половине июня подтолкнет наши глубинные желания, эмоции. Для кого-то, кто свои жизненные экзамены сдал, это будет глотком свежего воздуха и выходом на новый уровень. А кто проморгал уроки, для тех это будет время депрессии, ссор, поэтому будьте аккуратны. Вам нужно будет постоянно принимать решения», — заключила Никольская.

Также она рассказала, что благоприятные дни в июне придутся на следующие промежутки времени: с 1 по 2, максимум, 3 июня. Затем с 7 по 12, с 14 по 20, с 22 по 27 июня, и 29 и 30 июня. Неблагоприятные дни будут 5, 13, 21, 28 июня.

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