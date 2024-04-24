ТОП-12 невыносимых бывших по знаку зодиака

Часто случается так, что решение о разводе или расставании принимает кто-то один. Тому виной быть может измена, а может и банальное «не сошлись характерами». Впрочем, несмотря на причину, многие надеются, что этот процесс пройдет безболезненно и быстро, а вскоре их ждет светлое будущее. Однако не всегда этим мечтам суждено сбываться.

Так, астрологи составили рейтинг самых невыносимых мужчин по знакам зодиака, которые, даже становясь бывшими, продолжают мучить свою вторую половинку.

12 место — Стрелец

Самым лучшим из ТОПа худших бывших можно по праву назвать Стрельца. Конечно, этот мужчина может изменить своей партнерше и сообщить о разводе в самый неподходящий момент, но он до конца жизни будет пытаться загладить вину. Стрелец из разряда тех мужчин, которые после расставания становятся лучшими друзьями: ему можно позвонить, когда тебе грустно, пожаловаться на трудную жизнь и даже вместе сходить на вечеринку. В общем-то и секс по дружбе с ним никто не отменял. Главное — позитивный настрой.

11 место — Козерог

Представитель этого знака — настоящий мужчина. Он никогда добровольно не уйдет из семьи и не заставит избранницу переживать. Но если развод был неизбежен, то будьте уверены: вам не устроят скандал и не попросят освободить жилплощадь. Козерог наверняка еще долгие годы будет поддерживать экс-возлюбленную морально и даже материально. Однако сильно глумиться над чувствами этого идеального кавалера не стоит.

10 место — Телец

Если ваш бывший — Телец, то в каком-то смысле это — диагноз. Несмотря на то, что «ты его в дверь, а он в окно», многие видят в этом положительный момент. Так, например, представитель этого знака после развода будет исправно платить алименты и даже захватит вам что-нибудь вкусное по пути на работу. Телец — заботлив и нежен, а его жизненное кредо — быть в ответе за тех, кого приручил.

9 место — Дева

Красиво ухаживает и также красиво расстается мужчина-Дева. Он, как благородный человек, возьмет всю вину за развод на себя, а далее будет действовать исключительно в рамках закона: оставит супруге половину имущества и продолжит участвовать в жизни детей. Но иногда Дева может забыться и начать поучать тебя жизни. Бороться с этим бесполезно. Проще — выслушать и бросить трубку. Ну, или завести Овна, или Козерога. Тогда навязчивого бывшего и след простынет.

8 место — Водолей

Миролюбивый, добропорядочный и ответственный Водолей вряд ли будет мотать нервы бывшей возлюбленной. Он тихо соберет вещи и покинет территорию в надежде на светлое будущее. Однако вскоре он поймет, как хорошо вам живется одной, и тут прибежит обратно. Главное — не попасться на его уговоры и обещания измениться. Ведь почему-то вы приняли решение о разводе?

7 место — Овен

Сообщить Овну о расставании равносильно тому, что вы заведете себе смертельно опасного врага. Именно поэтому некоторые психологи советуют заранее готовить почву для развода, чтобы и сам Овен не сомневался: этот брак ему совершенно не сдался. Впрочем, так или иначе этот мужчина еще долго не оставит в покое бывшую возлюбленную. Ведь он искренне считает, что безупречен и идеален. Так, за что его, собственно, выгнали?

6 место — Лев

Униженный и оскорбленный Лев не простит предательства экс-избранницы. Даже если изменила не она, а он. Готовьтесь выслушивать часовые истерики, нецензурную брань и кучу оскорблений. Ведь только так он сможет вновь поднять свою самооценку. Впрочем, если расставание не терпит, устройте представление с размазыванием туши по щекам, ползанием на коленях с причитанием: «Милый, прости, дело не в тебе!». Увидев перед собой беспомощную и раздавленную даму, Лев снисходительно покачает головой и бросится бежать от «жалкой» и «недостойной» барышни.

5 место — Близнецы

Представитель этого знака уходит от возлюбленной быстро, навсегда, ничем и никогда о себе не напоминая. Но это если он является инициатором разрыва. В случае, если вы устали от жизни с таким назойливым человеком или (не дай бог!) ему изменили — быть беде. Хотя, если вы приняли решение расстаться, значит, на то была веская причина. Так зачем поддаваться на провокации Близнеца?

4 место — Весы

Добрый, ответственный, честный, спокойной и миролюбивый мужчина-Весы является таковым, только если изо дня в день кто-то нахваливает его таланты. Однако если кто-то посмел задеть самолюбие представителя этого знака, то придется смириться с бесконечными скандалами. Этот мужчина не понимает намеков: просто так его не выгонишь. Он целую вечность будет анализировать: стоит уйти или все же остаться. Вероятно, когда-нибудь мужчина-Весы оставит вас в покое. Но будьте уверены — это ненадолго.

3 место — Скорпион

Если вы когда-нибудь расставались со Скорпионом, то знаете наверняка: он не только ужасный бывший, но и просто ужасный человек. Вечные ссоры, упреки и недомолвки — все это неотъемлемая часть отношений, в которые вступает мужчина-Скорприон. Однако все его возлюбленные еще долго роняют слезы и, причитая, заявляют: такого мачо им больше не встретить. Впрочем, душевное спокойствие и стабильность никто и никогда не променяет на несколько минут (или может часов?) страстного секса со Скорпионом. Так что и жалеть о расставании не стоит.

2 место — Рак

Мужчина-Рак вряд ли позволит избраннице просто так избавиться от него. Он всем, чем угодно вцепится в барышню, в стремлении обуздать ее порывы найти себе более выгодную партию. Так что приготовитесь, что Рака придется «отдирать» от себя буквально с кожей. Но даже такие жертвы не исключают того, что бывший жених будет бегать за возлюбленной, приговаривая: «Как ты могла!», и давя на жалость.

1 место — Рыбы

Самый невыносимый и мстительный бывший — мужчина-Рыбы. Он не просто испортит нервы экс-возлюбленной, но и сделает все, чтобы уничтожить ее как личность. Даже спустя годы после расставания, он непременно напомнит о себе, сделав какую-то гадость. С таким человеком можно лишь постараться мирно договориться и дать на откуп что-то действительно ценное. Например, отказаться от всего имущества и оставить детей жить с отвратительным папашей. Однако не факт, что это поможет. Впрочем, вы и в браке знали об особенностях его характера. Иначе не стремились бы расторгнуть брак.