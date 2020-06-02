Названы популярные схемы мошенничества при онлайн-покупках

В период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса многие россияне стали чаще совершать покупки через интернет. Это привело к активизации мошенников. Как рассказали представители Сбербанка РИА Новости, появились новые способы обманывать граждан, вынуждая их самих давать преступникам банковские данные.

Один из самых распространенных способов: приманка покупателя дешевым товаром или большой скидкой. Человеку предлагают оплатить выгодную покупку не через сайт, а из-за технического сбоя по ссылке. Она запускает вредоносный вирус и крадет данные банковской карты.

Второй вариант тоже прост. Мошенники ведут общение с клиентом только через мессенджер. Оплатить соблазнительно недорогой товар ему предлагают на поддельном сайте доставки. Там он оставляет деньги, но ни их, ни товара он уже не увидит.

И, наконец, третий вариант, когда злоумышленники создают сайт, визуально очень похожий на настоящую службу доставки известного бренда. Там невнимательного покупателя также ждет обман.

Сотрудники банков рекомендуют всегда проверять, действительно ли принадлежит фирме ресурс, через который предлагают провести оплату. Если есть хоть какие-то сомнения, следует связаться с представителями компании через официальный сайт или по телефону, который указан на нем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что банду мошенников, подозреваемых в краже денег с банковских счетов, задержали в Петербурге.