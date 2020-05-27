Банду мошенников, подозреваемых в краже денег с банковских счетов, задержали в Петербурге
Счет пострадавших по всей стране, у которых преступники похитили около 20 миллионов рублей, идет на сотни.
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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru
В Петербурге сотрудники МВД задержали банду мошенников, которые подозреваются в кражах денег с банковских счетов россиян. Преступники похитили около 20 миллионов рублей.
Захват подозреваемых проводили оперативно, чтобы не дать возможности уничтожить улики. С крыши дома спецназовцы на тросах через окна проникли в квартиру предполагаемого главаря. Другой участник группы попытался спрятаться за железной дверью, но и она не стала преградой для полицейских.
В квартире оперативники обнаружили несколько тысяч сим-карт и десятки мобильных телефонов. Злоумышленники рассылали СМС-сообщения клиентам банков предупреждая их о якобы блокировке кредитных карт. Предлагая помощь и представляясь сотрудниками банков, они узнавали реквизиты клиентов и списывали деньги. Счет пострадавших по всей стране идет на сотни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники похитили у заслуженного летчика СССР около миллиона рублей.
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