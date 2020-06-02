Видео: 20 тысяч тонн дизельного топлива оказались в реке в Норильске

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Валентин Черников
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Из-за экологической катастрофы на севере Красноярского края ввели режим ЧС.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Экологическая катастрофа на севере Красноярского края привела к разливу 20 тысяч дизельного топлива в реку Далдыкан. Об этом сообщила в соцсетях глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

29 мая произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» — входит в «Норильский никель». По предварительной информации, под цистерной просела свая. Дно емкости не выдержало, и тонны нефтепродуктов хлынули наружу, залив десять гектаров земли.

5-tv.ru

Как сообщила пресс-служба «Норникеля», предприятия компании незамедлительно приступили к ликвидации последствий. В первые сутки удалось откачать 100 тонн на прилегающей территории предприятия. Однако, глава Росприроднадзора уточняет, что топливо попало в ручей, а затем и в реку Далдыкан. Масштаб нанесенного вреда почве и водоему оценят в ближайшее время.

«Сейчас идет ликвидация разлива. Наши инспекторы продолжают обследование, хотя охрана непосредственно на место ЧП нас не пускает. Будет возбуждено административное расследование», — добавила Светлана Радионова.

Instagram @_svetlana__radionova_

Правительство края ввело режим ЧС в Норильске и на Таймыре. Ущерб, который нанесен разливом солярки, по предварительной информации, может исчисляться десятками миллиардов рублей. Прокуратура Красноярского края и региональный главк СКР начали проверку по факту происшествия.

Река Далдыкан — приток реки Амбарная, которая впадает в озеро Пясино, откуда также вытекает река Пясино и впадает в Карское море.

Ранее 5-tv.ru писал, что после взрыва котельной и разлива мазута в Находке ввели режим ЧС.

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