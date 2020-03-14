После взрыва котельной и разлива мазута в Находке введен режим ЧС

В городе Находка Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на котельной, в результате которой разлилось около 2,5 тысяч тонн мазута. Об этом журналистам рассказал прибывший на место происшествия глава края Олег Кожемяко.

«Произошел взрыв емкости, крышку оторвало на десять метров, жертв нет. Разлив мазута произошел, в том числе. Часть в озеро Соленое», — заявил Кожемяко.

На место ЧП оперативно прибыли спасательные службы. Олег Кожемяко поспешил успокоить, что произошедшее никак не повлияет на отопление домов, котлы работают в штатном режиме, а все силы брошены на устранение последствий. Он добавил, что вытекший по косогору в акваторию озера мазут застыл и лед будет выкалываться, а потом свозиться на полигон для сжигания. В причинах взрыва разбираются правоохранительные органы.

«Здесь работы на несколько дней. Первая работа — по озеру», — подчеркнул губернатор.

Известно, что емкость с топочным мазутом объемом почти три тысячи кубометров разгерметизировалась на складе котельной в городском округе Находка в Приморском крае.