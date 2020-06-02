Цымбалюк-Романовская перевоплотилась в Мэрилин Монро

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская перевоплотилась в голливудскую диву Мэрилин Монро. 1 июня исполнилось 94 года со дня рождения секс-символа 1950-х годов. В честь торжества российская пианистка попозировала фотографам, повторив макияж, прическу и стиль кумира миллионов. Видео преображения знаменитость опубликовала в Instagram.

«Happy Birthday MM!» — подписала пост Цымбалюк-Романовская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) 1 Июн 2020 в 2:17 PDT

Большинство поклонников отметили — Цымбалюк-Романовская действительно очень похожа на Мэрилин Монро. Фанаты высказали свое восхищение в комментариях к публикации.

«Супер!»

«Как похожа!»

«Очень красиво», — написали фолловеры.

В 2008 году Цымбалюк-Романовская стала служить в театре Армена Джигарханяна. Сперва пианистка была заведующей музыкальной части, а в 2015 году заняла кресло директора театра. В 2017 года звездная пара рассталась. Бракоразводный процесс сопровождался рядом громких скандалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цымбалюк-Романовская призналась, что до сих пор верна Армену Джигарханяну.