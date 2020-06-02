Цымбалюк-Романовская перевоплотилась в Мэрилин Монро
Пианистка решила почтить память голливудской звезды, которая 1 июня могла отметить свой день рождения.
Фото: Instagram @vitalinaromanovskaya
Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская перевоплотилась в голливудскую диву Мэрилин Монро. 1 июня исполнилось 94 года со дня рождения секс-символа 1950-х годов. В честь торжества российская пианистка попозировала фотографам, повторив макияж, прическу и стиль кумира миллионов. Видео преображения знаменитость опубликовала в Instagram.
«Happy Birthday MM!» — подписала пост Цымбалюк-Романовская.
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Большинство поклонников отметили — Цымбалюк-Романовская действительно очень похожа на Мэрилин Монро. Фанаты высказали свое восхищение в комментариях к публикации.
«Супер!»
«Как похожа!»
«Очень красиво», — написали фолловеры.
В 2008 году Цымбалюк-Романовская стала служить в театре Армена Джигарханяна. Сперва пианистка была заведующей музыкальной части, а в 2015 году заняла кресло директора театра. В 2017 года звездная пара рассталась. Бракоразводный процесс сопровождался рядом громких скандалов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цымбалюк-Романовская призналась, что до сих пор верна Армену Джигарханяну.
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