Цымбалюк-Романовская перевоплотилась в Мэрилин Монро

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Ниса Мурзанаева
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Пианистка решила почтить память голливудской звезды, которая 1 июня могла отметить свой день рождения.

Цымбалюк-Романовская перевоплотилась в Мэрилин Монро

Фото: Instagram @vitalinaromanovskaya

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская перевоплотилась в голливудскую диву Мэрилин Монро. 1 июня исполнилось 94 года со дня рождения секс-символа 1950-х годов. В честь торжества российская пианистка попозировала фотографам, повторив макияж, прическу и стиль кумира миллионов. Видео преображения знаменитость опубликовала в Instagram.

«Happy Birthday MM!» — подписала пост Цымбалюк-Романовская.

 
 
 
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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

Большинство поклонников отметили — Цымбалюк-Романовская действительно очень похожа на Мэрилин Монро. Фанаты высказали свое восхищение в комментариях к публикации.

«Супер!»

«Как похожа!»

«Очень красиво», — написали фолловеры.

В 2008 году Цымбалюк-Романовская стала служить в театре Армена Джигарханяна. Сперва пианистка была заведующей музыкальной части, а в 2015 году заняла кресло директора театра. В 2017 года звездная пара рассталась. Бракоразводный процесс сопровождался рядом громких скандалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цымбалюк-Романовская призналась, что до сих пор верна Армену Джигарханяну.

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