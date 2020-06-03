Подборка музыкальных новинок за май: Гуф, «7Раса», «Ляпис-98»

«Ляпис-98» — «Неизвестные песни Ляписа»

Группа «Ляпис Трубецкой» давно распалась и разделилась на множество коллективов. Если точнее, то на группу «Трубецкой» и другие проекты Сергея Михалока. «Ляпис-98» — один из них, своеобразный способ гастролировать со старыми песнями, слегка изменив их звучание. Коллектив периодически напоминает о себе новыми синглами и клипами в перерывах между другими экспериментами и творческими порывами.

Сейчас же Михалок собрал новый состав и выпустил сборник малоизвестных песен группы «Ляпис Трубецкой» с измененными аранжировками, что не входят в пантеон заслуженных хитов.

Выбор знакомиться с пластинкой или нет, остается за слушателем, но я бы советовал начать с трека «Дикий койот».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/10681156/track/65810044">Дикий койот</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/5023432">ЛЯПИС 98</a> на Яндекс. Музыке

Гуф & Murovei — «Дом, который построил Алик»

Рэпер Гуф последнее время часто оказывается героем сомнительных инфоповодов, ведь чаще всего ими становятся скандалы, а не творческие успехи. Впрочем, о музыке он тоже не забывает, ведь в мае у него вышел альбом, записанный совместно с белорусским рэпером Муравьем.

Последний хорошо известен слушателям русскоязычного рэпа, но не слишком популярен среди у широкой аудитории. Возможно, этот релиз что-то изменит.

Пластинка выполнена в классическом звуке, тут практически нет новомодных трещоток и автотюна, хотя лирически все то же. Это мрачная исповедь, походный дневник Алексея Долматова, приправленного куплетами его талантливого, но куда менее эпатажного коллеги.

Начать я бы рекомендовал с песни «Улет», написанной совместно с питерским исполнителем Смоки Мо.

Новый совместный альбом рэперов Гуфа и Муравья. Личная страница Гуфа в «Вконтакте»

Yung Lean — Starz

Жанрово это очень меланхоличный клауд-рэп, но артист столь самобытен, даже уникален, что причислять его к какому-либо направлению очень сложно. Знакомиться с его творчеством лучше самостоятельно, причем сделать это можно даже тем, кто не слушает рэп. То же касается тех, кто вовсе не следит за тенденциями развития жанра. Велика вероятность, что материал вас удивит.

А начать прослушивание альбома я бы рекомендовал с песен Violence и Pikachu.

«7Раса» — Avidya

Группа 7Раса, одна из весьма важных групп 2007 года, наконец-то прервала молчание. Альбом отличный, куда менее агрессивный, нежели ранние релизы.

В нем достаточно хороших композиций. Если обычно в треклисте оседают от силы одна-две песни, то в данном случае можно говорить о потенциально хороших четырех треках, парочка остается под вопросом.

Открывать для себя новый альбом коллектива я бы советовал с песен «Тесто», «Масло» и особенно композиции «Слезы».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/10711191/track/65915893">Масло</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/41116">7Раса</a> на Яндекс. Музыке

«Ермак!» — «Птицы. Сторона Б»

Группа существует уже достаточно давно, но вниманием совсем не избалована, даже наоборот. По жанру это post-hardcore или, как обобщенно принято называть подобную музыку в России и ближнем зарубежье, альтернатива.

Что касается новой пластинки «Ермака!», то рекомендую ознакомиться с песнями «На дне» и «Колыбельная».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/10699682/track/64780268">На дне</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/4758625">Ермак!</a> на Яндекс. Музыке

Boulevard Depo — OLD BLOOD

Русский рэп вернулся в андерграунд, из которого в свое время явился. По этой причине многие артисты потеряли свою актуальность и востребованность, один из них — рэпер Фараон. Но есть артисты, которые хороши и актуальны в любое время.

Boulevard Depo — тот самый случай. Это крайне самобытный исполнитель, который, я уверен, не затеряется среди новых трендов. По музыке это все тот же мрачный и сатирично-меланхоличный клауд-рэп, нововведения минимальны, но они, по-моему, не особо и нужны, ведь здесь все на своих местах.

Начать прослушивание пластинки рекомендую с песни Friendly Fire.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/10882562/track/66649155">Friendly Fire</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/4480055">Boulevard Depo</a> на Яндекс. Музыке

Asking Alexandria — Like A House On Fire

Про этот альбом ходило множество разговоров в связи с тотальной сменой направления группы. Если начинали они с методкора, то каждый следующий альбом делал их все легче и понятнее массовому слушателю.

Можно сказать, что данный релиз — апофеоз этой трансформации. Сейчас группа играет альтернативный рок. Грубо говоря, они находятся где-то между Imagine Dragons и Nickelback. Давнишние фанаты восприняли такую перемену чуть ли не как личное оскорбление. Однако, если абстрагироваться, то новая пластинка достаточно качественная.

Я бы категорически рекомендовал с ней ознакомиться, а начать предлагаю с песни Antisocialist.