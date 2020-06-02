Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор открылись для прихожан в Москве
Остальные церкви столицы возобновят работу 6 июня.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru
В Москве сегодня открылись два главных православных храма — кафедральный храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове. Остальные церкви столицы начнут работу 6 июня. При посещении необходимо соблюдать безопасную дистанцию, поэтому пускать внутрь будут ограниченное количество людей — максимум одного человека на четыре квадратных метра площади.
Смягчать ограничительные меры продолжают и в Подмосковье. Завтра там откроются парикмахерские, солярии, массажные и спа-салоны. В общественном транспорте разрешат оплачивать проезд банковскими картами. Но при этом маски и перчатки пока остаются обязательными. Ранее в регионе уже возобновили работу ремонтные мастерские, химчистки и прачечные.
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