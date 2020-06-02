Экипажи 37 кораблей и судов Черноморского флота приступили к масштабным учениям

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В течение недели моряки будут тренировать элементы морской подготовки и отработают выполнение различных боевых задач.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

На Черноморском флоте начались масштабные учения. В морские полигоны вышли 37 кораблей, катеров и судов. Экипажи отработали экстренное приготовление к бою и походу и покинули пункты базирования. В течение недели моряки будут тренировать элементы морской подготовки, в том числе, совместное маневрирование и отработают выполнение боевых задач — артиллерийские и ракетные стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

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Экипажи 37 кораблей и судов Черноморского флота приступили к масштабным учениям

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