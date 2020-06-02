Путин назвал условия использования Россией ядерного оружия

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Виктория Андреева
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Глава государства закрепил соответствующие положения в указе от 2 июня 2020 года.

Путин назвал условия использования Россией ядерного оружия

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, регламентирующий использование российской стороной ядерного оружия. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 2 июня, на сайте правовой информации.

Согласно постановлению, правительство страны готово пойти на вышеуказанные меры только в исключительных случаях, поскольку рассматривает ядерное оружие только как средство сдерживания.

«Российская Федерация предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные», — отмечается в указе Путина.

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В числе прочего, особое внимание в документе уделяется опасностям, способным повлечь за собой приведение ядерного оружия в боевую готовность.

В перечень входят:

  • наличие у иностранных государств ядерного, а также иных видов оружия массового поражения и их бесконтрольное распространение;
  • размещение правительством неких стран ядерного оружия на территориях сторонних государств, не имеющих отношения к такому типу оружию;
  • преднамеренное развертывание наступательных вооружений;
  • наращивание сил общего назначения у границ Российской Федерации;
  • размещение средств ПРО и ударных систем в космическом пространстве.

Глава государства подчеркнул, что в случае угрозы существования государства или ядерной атаки со стороны противника Кремль оставляет за собой право на ядерный удар. Новое постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем ответит Россия на создание новейших атомных подлодок США.

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