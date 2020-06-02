Путин назвал условия использования Россией ядерного оружия
Глава государства закрепил соответствующие положения в указе от 2 июня 2020 года.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, регламентирующий использование российской стороной ядерного оружия. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 2 июня, на сайте правовой информации.
Согласно постановлению, правительство страны готово пойти на вышеуказанные меры только в исключительных случаях, поскольку рассматривает ядерное оружие только как средство сдерживания.
«Российская Федерация предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные», — отмечается в указе Путина.
В числе прочего, особое внимание в документе уделяется опасностям, способным повлечь за собой приведение ядерного оружия в боевую готовность.
В перечень входят:
- наличие у иностранных государств ядерного, а также иных видов оружия массового поражения и их бесконтрольное распространение;
- размещение правительством неких стран ядерного оружия на территориях сторонних государств, не имеющих отношения к такому типу оружию;
- преднамеренное развертывание наступательных вооружений;
- наращивание сил общего назначения у границ Российской Федерации;
- размещение средств ПРО и ударных систем в космическом пространстве.
Глава государства подчеркнул, что в случае угрозы существования государства или ядерной атаки со стороны противника Кремль оставляет за собой право на ядерный удар. Новое постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
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