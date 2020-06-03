Легитимность и безопасность: как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

Центризбирком сегодня официально возобновил кампанию по подготовке к Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Оно пройдет 1 июля, накануне указ об этом подписал Владимир Путин. У ЦИКа — месяц на организацию.

Как будут обеспечивать легитимность и безопасность процедуры — узнал Дмитрий Вахницкий.

Новый порядок голосования по поправкам в Конституцию — наглядно и в деталях. В атриуме Центризбиркома — подробная модель того, как будут оборудованы участки. Один из основных приоритетов — здоровье граждан.

Антибактериальный коврик — для ног, санитайзер — для рук. Здесь же, на входе — одноразовые перчатки, маска и ручка. Индивидуальная, для каждого — кто пришел голосовать. Но вначале — обязательное измерение температуры тела.

Если в норме — гражданин предъявляет паспорт, получает бюллетень. Все бесконтактно. И отправляется в кабинку для голосования. После волеизъявления опускает документ в урну и покидает участок через отдельный выход — чтобы не контактировать с теми, кто только пришел. Но даже температура тела выше нормы, выявленная на входе, не помешает проголосовать.

«Он встает на коврик дезинфицирующий, меряет температуру. Волонтеры, например, представим, температура — 38. Вызывается в специально изолированное помещение, где в халатах хорошо экипированные люди сопровождают в отдельно изолированный блок, вызывается „скорая помощь“, там есть урна для голосования, наблюдатель его может видеть», — объясняет председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Избирательные участки — лишь один из механизмов, предусмотренных ЦИКом. Возможно и бесконтактное голосование на дому. Комиссия под контролем наблюдателей, предварительно согласовав с гражданином время визита, привезет каждому, кто оставил заявку, герметичный пакет. Внутри — средства индивидуальной защиты, сам бюллетень и бланк, в котором отмечаются паспортные данные проголосовавшего.

«Все ящики для голосования — они опечатываются до дня голосования и если вдруг в присутствии наблюдателей, и если ящиков не хватает, предусмотрены сейф-пакеты. И все из ящика пересыпается в сейф-пакет. На нем расписываются все члены комиссии. Все это консервируется и до дня голосования собирается», — добавляет Памфилова.

Еще один способ высказать свое мнение по поправкам в конституцию — бесконтактное голосование вне специализированных помещений. В том числе, во дворах домов. В тех населенных пунктах, где участков просто нет. Принципиальный момент — работа наблюдателей на каждом из этапов. Уже сейчас число желающих — около девяноста тысяч. И это только начало.

«Наблюдателей будет сотни тысяч. Мы ставим задачу обеспечить пять-шесть наблюдателей на участках во все время голосования, чтобы было достаточное количество людей. Наблюдателей мы принимаем фактически всех желающих», — говорит член общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Сохранится и уже опробованное на предыдущих плебисцитах голосование по месту нахождения «Мобильный избиратель». Заявления о прикреплении к удобному участку можно подать уже с 5 июня — в МФЦ, территориальной комиссии и на портале Госуслуг. Отдельно в Центризбиркоме подчеркнули — чтобы избежать скопления граждан на участках 1 июля, посетить их можно в течение всей предшествующей недели.

«Участники голосования в течение шести дней до дня голосования (день голосования это то, что указом президента обозначено) могут прийти на участок до голосования и отдать свой голос, так как они приходят, комиссия работает, наблюдатели присутствуют, СМИ присутствуют. Мы просто разводим потоки», — добавляет глава ЦИК.

При подготовке голосования по поправкам в Конституцию учитывался и опыт тех стран, где выборы в условиях пандемии либо уже состоялись, как в Южной Корее, либо растянулись по времени, как во Франции.

«По крайней мере 11 стран проводили голосование весь период. Кто-то в разгаре в марте, апреле. Я это подчеркиваю, потому что некоторые отклики великих экспертов, которые говорили: „Ой, пир во время чумы“. Как раз „пира во время чумы“ мы и не допустили. То есть, когда ситуация вызывала большие сомнения. Президент принял решение о лечении и выборы были отложены», — заявила Элла Памфилова.

Именно поэтому дату голосования — 1 июля, выбрали только после одобрения медиков и специалистов-вирусологов. А оборудованию избирательных участков и правилам поведения внутри уделили особое внимание. Есть и еще одна мера, которая должна сохранить здоровье граждан — все члены участковых комиссий пройдут тест на коронавирус.