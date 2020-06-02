Директор «Водоканала» в Ленобласти задержана за аферу на 634 миллиона
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора МУП «Водоканал Кировского района» по факту превышения полномочий.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru
Директор кировского «Водоканала» Ленинградской области стала фигурантом уголовного дела. В кабинете чиновницы весь день идут обыски, следователи ищут документы по переводу предприятия в госсобственность. Подозревают, что директор намеренно обанкротила районный «Водоканал», обманув государство на сотни миллионов рублей
«В результате умышленных преступных действий подозреваемой с неустановленными лицами в течение года создана кредиторская задолженность МУП „Водоканал Кировского района“ на сумму свыше 634 миллионов рублей», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области Мария Добрынина.
В настоящее время на предприятии проводятся обыски и изъятие документации, подтверждающей преступную деятельность директора. Оперативные мероприятия проводятся совместно с ФСБ и полицией. Расследование продолжается. Детали преступной схемы и всех ее участников еще предстоит установить.
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