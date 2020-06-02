Спустя семь лет после смерти вдова Андрея Панина закрутила новый роман

Вдова известного актера Андрея Панина Наталья Рогожкина спустя семь лет после смерти супруга, наконец, решилась окунуться в новые отношения. Подробнее о том, кто стал новым избранником звезды, рассказала ее коллега — актриса Дарья Юрская в интервью «Экспресс газете».

По словам Дарьи, новый роман Рогожкиной длится уже порядка нескольких месяцев. Так, к примеру, звезды кинематографа вместе отмечали Новый год 2020 в Болгарии, где присутствовала и Наталья, и ее сыновья, и тот самый тайный поклонник.

«Я рада, что сейчас Наташа не одна, у нее появился мужчина! И это вовсе не директор Андрея — Геннадий Русин, как смешно писали в газетах, а другой человек. Но это не моя тайна, так что раскрывать ее не буду», — заявила Юрская.

Вместе с тем звезда отметила, что после смерти именитого супруга Рогожкина сильно изменилась. Если ранее могла себе позволить быть немного наивной и эмоциональной, то сейчас стала гораздо строже и сдержанней.

«Наташа очень любила Андрея, а что там с ним произошло, мы никогда, думаю, не узнаем. Она сильно изменилась. И не только потому, что подстриглась и внешне стала другой. Не дай бог пережить, что выпало на ее долю», — подытожила подруга Натальи.

ВКонтакте @Наталья Рогожкина

Андрей Панин и Наталья Рогожкина познакомились в конце 90-х. Их роман развивался так стремительно, что молодые приняли решение жить вместе уже в 2000 году. Вот только идти в загс долго не хотели. Бракосочетание состоялось лишь в 2006-м.

По словам родственников и близких знакомых четы, Андрей и Наталья любили друг друга до безумия. В счастливом браке у супругов родились двое сыновей — Петр и Александр.

Вероятно, влюбленные жили бы душа в душу и по сей день. Если бы не трагическая смерть Панина. Его бездыханное тело обнаружили 6 мая 2013 года в собственной квартире.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кем и кем «подрабатывал» актер Андрей Панин в перерывах между съемками и игрой в театре.