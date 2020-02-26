Андрей Панин «работал» няней дочери Апексимовой и Николаева

Детскими воспоминаниями поделилась с журналистами 25-летняя актриса театра и телевидения Дарья Авратинская, пишет «СтарХит». Наследница Ирины Апексимовой и Валерия Николаева с малых лет приобщалась к театру. Первую роль на сцене в спектакле «Щелкунчик» она сыграла в шесть лет.

Театральные подмостки стали ее вторым домом, а актеры — настоящей семьей. Особенно крепко Дарья подружилась со звездой «Бригады» Андреем Паниным.

«Когда родители были на сцене, Андрей Панин „работал“ моей няней за кулисами. Почему-то он мне очень полюбился, и мое главное развлечение было — сидеть у него на коленях и растягивать ему лицо, щеки. Я ему даже прозвище придумала — Резина», — вспомнила Авратинская.

Девушка пошла по стопам знаменитых родителей. Сегодня в ее профессиональной копилке роли в спектаклях и популярных сериалах. Недавно артистка удостоилась престижной премии «Золотая маска».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Апексимова прошла по красной дорожке ММКФ вместе с дочерью.