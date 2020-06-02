Гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» объявлен в розыск

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Алиса Маркова
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Александр Хомяков разыскивают по делу о растрате более одного миллиарда рублей.

Гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» объявлен в розыск

Фото: Ведомости/ТАСС / Андрей Махонин

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александр Хомяков объявлен в международный розыск. Как сообщает ТАСС виной всему дело о растрате более одного миллиарда рублей.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Хомякова Александра Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ. Объявлен в международный розыск 2 апреля», — рассказала пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Она также отметила, что суд санкционировал заочный арест бизнесмена.

Уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что по делу также проходят еще несколько лиц, в отношении которых следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

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