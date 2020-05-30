Яна Рудковская снова в центре скандала. Блогер из Франции обвинила звездного продюсера в плагиате. Неужели для своих креативных видео бизнесвумен использовала чужие идеи и не указывала автора? Как прокомментировала конфликт светская львица? И правда ли, что она заставляет Гном Гномыча сниматься для соцсетей? Только в программе «Светская Хроника».

45 летняя Яна Рудковская на самоизоляции не скучает. Продюсер занимается спортом, устраивает онлайн-экскурсии по гардеробной и снимает забавные ролики с мужем Евгением Плющенко в роскошном особняке.

Звездные супруги то устроят соревнования по танцам, то запишут пародию на самый романтичный фильм — «Титаник». Однако, как оказалось, идеи роликов не оригинальны и не принадлежат Рудковской и Плющенко.

Katie One — грузинская модель, фотограф и автор fashion-блога, которая сейчас живет во Франции, обвинила продюсера в плагиате.

Кatie One: «Все делают эти видео по-своему. Но они просто скопировали наши движения. Это реально глупо. Это просто позор».

Блогера возмутило, что столь популярные среди фанатов видео Рудковская просто скопировала у нее, включая даже музыку. Среди них и сюжет про куклу с ключиком, и видео, на котором Яна развешивает белье, и пародия на «Титаник».

Блогеру не понравилось, что Рудковская в своих постах не упоминает автора идей. А может, девушка просто завидует Яне? Ведь ролики звездной блондинки в соцсетях набрали больше просмотров. Например, видео Кати с заводным ключом увидели 350 тысяч человек, а бизнесвумен — почти два миллиона.

Кatie One попыталась связаться с Яной, но та якобы ее игнорирует, а комментарии под публикациями удаляет. В итоге модный блогер решила отпустить ситуацию, а вот ее фанаты требуют восстановить справедливость:

«Господи, у вас такая команда помощников и не могут придумать свое видео? Вы украли идею у Kati One. Не первый раз, кстати. Что доказывает, если у тебя куча денег, миллион наемников, но нет таланта! Ничего своего вам придумать не дано».

Впрочем, Рудковская ранее уже участвовала в чужих челленджах: танцевала вместе с мужем, как в клипе группы Little Big, менялась одеждой с Евгением Плющенко, как Дженифер Лопес. Леди-продюсер даже выдавала ноги фигуриста за свои, как сейчас модно делать в соцсетях.

Одни критикуют Рудковскую за плагиат, другие переживают за ее семилетнего сына. По мнению подписчиков, родители заставляют Гном Гномыча сниматься в многочисленных видео. Мальчик напряжен и редко улыбается.

Недавно Андрей Аршавин общаясь с Александром Кержаковым также высказался о жизни маленького Саши. Бывшему футболисту тяжело смотреть на страдания юного спортсмена.

Аршавин: «На Гном Гномыча больно смотреть. У него всегда такое лицо, как будто его реально из-под палки заставляют все делать. Потому что улыбаются только папа и мама».

Саша Плющенко записал трогательное ответное видео Аршавину, где задал экс-футболисту резонные вопросы:

«Почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам дурачок какой-то?»

Гном Гномыч заявил: он легко обыграет звезду футбола на поле и продемонстрировал спортивный прием.

Саша Плющенко: «Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно два подката сделать».

Сама Рудковская решила не вступать в конфликт с Аршавиным и посоветовала ему больше следить за собой.

«Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои, но мне, видимо, этого не дано понять. Да, совсем забыла, может, футболисты всегда и улыбаются, а вот фигуристы еще иногда бывают и в сценических образах», — поделилась Рудковская в интервью программе «Светская Хроника».

Бизнесвумен говорит, у Саши характер лидера и он никогда не будет делать то, что ему не нравится.