«Дружба на века»: общается ли Дэниэл Рэдклиф с Эммой Уотсон и Рубертом Гринтом?

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Алиса Старжевская
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С последних съемок «Гарри Поттера» прошло уже больше десяти лет.

«Дружба на века»: общается ли Дэниэл Рэдклиф с Эммой Уотсон и Рубертом Гринтом?

Фото: Imago/TASS

Актер Дэниэл Рэдклиф, известный ролью Гарри Поттера, рассказал, что сохранил хорошие отношения со своими коллегами по фильму — Эмой Уотсон и Рупертом Гринтом, несмотря на то, что с последних съемок прошло более десяти лет. Об этом сообщает издание The Mirror.

По словам Дэниэла, сейчас они с Эмой и Рупертом не так близки, как это было ранее, но тем не менее они часто общаются и следят за новостями из жизни друг друга.

«Мы всегда на связи. Конечно, мы не так близки, как когда-то, но я недавно поздравлял Руперта с рождением ребенка», — поделился актер.

Дэниэл Рэдклиф признался, что «искренне счастлив за него». Актер уверен, что Руперт будет отличным отцом.

«Для меня также очень странно осознавать, что мы все в том возрасте, когда у нас есть дети, но это мы!» — заключил актер.

Руперт Гринт стал отцом в начале мая. Его возлюбленная Джорджия Грум, с которой актер встречается с 2011 года, родила девочку. Пара не рассказала, как решила назвать малышку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дэниэл Рэдклифф и Дэвид Бекхэм озвучат главы «Гарри Поттера».

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