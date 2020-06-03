«Дружба на века»: общается ли Дэниэл Рэдклиф с Эммой Уотсон и Рубертом Гринтом?
С последних съемок «Гарри Поттера» прошло уже больше десяти лет.
Фото: Imago/TASS
Актер Дэниэл Рэдклиф, известный ролью Гарри Поттера, рассказал, что сохранил хорошие отношения со своими коллегами по фильму — Эмой Уотсон и Рупертом Гринтом, несмотря на то, что с последних съемок прошло более десяти лет. Об этом сообщает издание The Mirror.
По словам Дэниэла, сейчас они с Эмой и Рупертом не так близки, как это было ранее, но тем не менее они часто общаются и следят за новостями из жизни друг друга.
«Мы всегда на связи. Конечно, мы не так близки, как когда-то, но я недавно поздравлял Руперта с рождением ребенка», — поделился актер.
Дэниэл Рэдклиф признался, что «искренне счастлив за него». Актер уверен, что Руперт будет отличным отцом.
«Для меня также очень странно осознавать, что мы все в том возрасте, когда у нас есть дети, но это мы!» — заключил актер.
Руперт Гринт стал отцом в начале мая. Его возлюбленная Джорджия Грум, с которой актер встречается с 2011 года, родила девочку. Пара не рассказала, как решила назвать малышку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дэниэл Рэдклифф и Дэвид Бекхэм озвучат главы «Гарри Поттера».
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