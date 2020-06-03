«Неаполитанский залив» Айвазовского ушел с молотка почти за три миллиона долларов

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Итоговая цена одной из самых больших картин русского мариниста на онлайн-аукционе Sotheby's в два раза превысила ее оценочную стоимость.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Картину Ивана Айвазовского «Неаполитанский залив» продали на аукционе в Лондоне почти за три миллиона долларов. Работа русского мариниста стала топ-лотом онлайн-аукциона дома Sotheby's.

«Неаполитанский залив» написан в 1878 году и является одной из самых больших картин Айвазовского. Ширина полотна превышает два метра. До аукциона пейзаж находился в частной коллекции. Как сообщили организаторы торгов — итоговая цена в два раза превысила его оценочную стоимость.

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