«Неаполитанский залив» Айвазовского ушел с молотка почти за три миллиона долларов

Картину Ивана Айвазовского «Неаполитанский залив» продали на аукционе в Лондоне почти за три миллиона долларов. Работа русского мариниста стала топ-лотом онлайн-аукциона дома Sotheby's.

«Неаполитанский залив» написан в 1878 году и является одной из самых больших картин Айвазовского. Ширина полотна превышает два метра. До аукциона пейзаж находился в частной коллекции. Как сообщили организаторы торгов — итоговая цена в два раза превысила его оценочную стоимость.