Четверг, 4 июня — почему сегодня последний шанс исправить все перед полнолунием?

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Сергей Зеленский
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На Руси этот день романтично назывался Васильковым, хотя эти цветы считались вездесущим сорняком.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Marcelino Luis, /CHROMORANGE / CHROMORANGE/PHOTOG

В четверг, 4 июня, наступают 14 лунные сутки, в течение которых еще можно успеть изменить ход событий на период после полнолуния. Астрологи уверяют, что это — один из самых энергетически насыщенных дней, последняя возможность что-либо подкорректировать в своих заветных планах. В дальнейшем ситуация выйдет из-под контроля человека и будет развиваться самостоятельно, ведь после полнолуния остается только пожинать плоды того, что было «посеяно» в первые две лунные фазы.

Что нельзя делать в этот день:

По возможности, перенести все хирургические и пластические операции. Как и в предыдущие два дня, не надо поддаваться унынию и ни на минуту не сомневаться в успехе задуманного. Лучше воздержаться от поездок.

Что можно делать в этот день:

Лучше еще раз внимательно все просмотреть, проанализировать, со всей тщательностью взвесить каждый свой шаг и, если того требуют обстоятельства, поставить точку над «i». Данный период наиболее благоприятен для очищения организма.

Сновидения: абсолютно вещие, несут в себе фундамент для работы на весь месяц. Более того, в последующих снах можно разглядеть продолжение первоначальной истории. Поэтому важно правильно интерпретировать увиденное.

Христианский мир сегодня вспоминает удивительное жизнеописание мученика Василиска, который за отказ от веры был обезглавлен в 308 году. Будущий святой еще при жизни поражал как последователей, так и ненавидящих его язычников чудесами исцеления. Впоследствии его мощи также помогали верующим избавиться от болезней.

На Руси это день назывался Васильковым, что означало окончание цветения весенних цветов, в том числе васильков, которые, впрочем, для крестьян являлись не красивыми цветами, а самыми настоящими сорняками.

Приметы:

Появились оводы и пауты — к хорошему урожаю огурцов

Сильная роса с утра — к урожайному году

Соловьи запели — к солнечной погоде в ближайшие дни

Густой туман — к урожаю грибов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про день святой равноапостольной царицы Елены.

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