Жительницу Ленобласти осудили за пособничество террористам

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Светлана Шевченко
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Способ вербовки Таслима Колейникова выбрала вполне оригинальный — она вышла замуж за новобранца, которого готовила к террористической деятельности.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Западный окружной военный суд признал россиянку Таслиму Колейникову виновной в пособничестве террористам.

Жительница Ленинградской области теперь — в списке особо опасных лиц, причастных к экстремизму. Женщина готовила новобранца для запрещенной террористической организации оригинальным способом — вышла за него замуж.

Не слышит, плохо видит и просит суд о снисхождении. Переводчик с арабского Таслима Колейникова напрочь забыла, как готовила своего гражданского мужа к расправе с неверными на территории Сирии. Теперь в зале суда супруга террориста тише воды, ниже травы. Рассказывать о своем прошлом не хочет. Речь невнятная, движения заторможены.

Таслима ведет себя боязливо, периодически озирается по сторонам. Следователи установили — такой тихой и застенчивой женщина стала после контузии, полученной в Аллепо. А до этого еще в 2015 году она активно знакомилась с мужчинами по переписке. Вот и Магомеда Магомедова, который был младше ее на двадцать лет она нашла в социальной сети. На тот момент пятидесяти пятилетняя женщина жила в Сирии. Своего нового знакомого из российской глубинки пригласила приехать в Петербург, посмотреть город, познакомиться с ее родственниками. А когда тот согласился — прилетела за ним и сразу увезла за границу.

Как семейные узы чуть не превратились в преступные — в эксклюзивном репортаже Алексея Багина.

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