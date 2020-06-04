«Ты у нас грязнулька!» — Эммануил Виторган мило покормил восьмимесячную дочку
80-летний актер не устает публиковать в сети фото и видео со своей младшей наследницей Кларой.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan
В Instagram-аккаунте Эммануила Виторгана появилось новое забавное видео. На кадрах 80-летний актер кормит из ложечки свою младшую восьмимесячную дочку Клару. Малышка с удовольствием и большим аппетитом кушает то, что предлагает ей звездный папа. «Процедуру» кормления артист сопроводил милыми комментариями.
«Ты у нас грязнулька! Что ж ты так бросаешься? Уже вторую банку доедаешь. Сейчас мы тебя вытрем», — сказал дочке знаменитость.
Поклонники пришли в восторг от умилительного видео с дочкой Эммануила Виторгана. Фанаты похвалили кумира за то, что он принимает непосредственное и весьма активное участие в воспитании ребенка.
«Тепло на сердце!»
«Любит папу, не капризничает, все ест, молодец!»
«Какая прелесть!» — написали фолловеры.
У Эммануила Виторгана, помимо Клары, есть еще трое детей: двухлетняя Этель, всем известный 47-летний Максим Виторган и старшая дочь Ксения. Известно, что у последней напряженные отношения с отцом. Ксении 54 года, а нынешней супруге актера Ирине Млодик — 58 лет.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео смешного происшествия в семье Виторгана: качели с женой и двумя детьми неожиданно рухнули на землю.
Читайте также
72%
-0.64 76.62
-0.16
Нашли ошибку?