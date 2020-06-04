В Instagram-аккаунте Эммануила Виторгана появилось новое забавное видео. На кадрах 80-летний актер кормит из ложечки свою младшую восьмимесячную дочку Клару. Малышка с удовольствием и большим аппетитом кушает то, что предлагает ей звездный папа. «Процедуру» кормления артист сопроводил милыми комментариями.

«Ты у нас грязнулька! Что ж ты так бросаешься? Уже вторую банку доедаешь. Сейчас мы тебя вытрем», — сказал дочке знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от умилительного видео с дочкой Эммануила Виторгана. Фанаты похвалили кумира за то, что он принимает непосредственное и весьма активное участие в воспитании ребенка.

«Тепло на сердце!»

«Любит папу, не капризничает, все ест, молодец!»

«Какая прелесть!» — написали фолловеры.

У Эммануила Виторгана, помимо Клары, есть еще трое детей: двухлетняя Этель, всем известный 47-летний Максим Виторган и старшая дочь Ксения. Известно, что у последней напряженные отношения с отцом. Ксении 54 года, а нынешней супруге актера Ирине Млодик — 58 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео смешного происшествия в семье Виторгана: качели с женой и двумя детьми неожиданно рухнули на землю.