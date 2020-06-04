Как работала стоматология, пластическая операция в которой закончилась смертью петербурженки
Похоже, медучреждение, специализирующееся на оказании стоматологических услуг, подрабатывало «пластикой».
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Фото, видео: PA Images\TASS, 5-tv.ru
Сотрудница медицинского учреждения в интервью 5-tv.ru рассказала о расположенной по соседству клинике, в которой делала пластическую операцию погибшая петербурженка. Доктор, осуществлявший хирургическое вмешательство, уже задержан правоохранительными органами.
По словам собеседницы 5-tv.ru, злополучное медучреждение позиционирует себя как «стоматологическая клиника». При этом знакомые с ситуацией источники предполагают — там проводились незаконные пластические операции.
«Они, знаете, один раз открыли — и неделю не работают. В основном у них очень редко дверь открыта. А в последнее время у них украли какие-то деньги, была милиция. Три месяца назад. Полицейские сказали, что деньги украли из сейфа», — поделилась информацией медик.
Она рассказала, что стоматологическая клиника три-четыре года работает под новым названием. Более того, По данным правоохранителей, в медучреждении не было лицензии на проведение пластических операций, а также отсутствовали необходимые для этого условия и оборудование.
31 мая женщину 1958 года рождения госпитализировали в государственную больницу, где она позже скончалась. По предварительной информации, пациентка умерла от септического шока, ДВС-синдрома (тромбообразование со значительными кровоизлияниями) и кровопотери. Выяснилось, что за два дня до этого она сделала незаконную пластическую операцию на лице в стоматологической клинике.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».
Ранее 5-tv.ru писал, что скандально известному пластическому хирургу Алене Верди, знакомой публике как «доктор Франкенштейн», вновь грозит тюремный срок.
Читайте также
67%
0.68 77.32
0.70
Нашли ошибку?