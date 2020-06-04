Как работала стоматология, пластическая операция в которой закончилась смертью петербурженки

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Ниса Мурзанаева
Эксклюзив 29

Похоже, медучреждение, специализирующееся на оказании стоматологических услуг, подрабатывало «пластикой».

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Фото, видео: PA Images\TASS, 5-tv.ru

Сотрудница медицинского учреждения в интервью 5-tv.ru рассказала о расположенной по соседству клинике, в которой делала пластическую операцию погибшая петербурженка. Доктор, осуществлявший хирургическое вмешательство, уже задержан правоохранительными органами.

По словам собеседницы 5-tv.ru, злополучное медучреждение позиционирует себя как «стоматологическая клиника». При этом знакомые с ситуацией источники предполагают — там проводились незаконные пластические операции.

«Они, знаете, один раз открыли — и неделю не работают. В основном у них очень редко дверь открыта. А в последнее время у них украли какие-то деньги, была милиция. Три месяца назад. Полицейские сказали, что деньги украли из сейфа», — поделилась информацией медик.

Она рассказала, что стоматологическая клиника три-четыре года работает под новым названием. Более того, По данным правоохранителей, в медучреждении не было лицензии на проведение пластических операций, а также отсутствовали необходимые для этого условия и оборудование.

31 мая женщину 1958 года рождения госпитализировали в государственную больницу, где она позже скончалась. По предварительной информации, пациентка умерла от септического шока, ДВС-синдрома (тромбообразование со значительными кровоизлияниями) и кровопотери. Выяснилось, что за два дня до этого она сделала незаконную пластическую операцию на лице в стоматологической клинике.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Ранее 5-tv.ru писал, что скандально известному пластическому хирургу Алене Верди, знакомой публике как «доктор Франкенштейн», вновь грозит тюремный срок.

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