Лжехирургу Алене Верди, искалечившей десятки пациенток, вновь грозит СИЗО
Хирург-мясник из Краснодара оказалась на свободе вопреки постановлению суда.
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Фото, видео: ВКонтакте, Instagram @alana_mamaeva
Скандально известному пластическому хирургу Алене Верди, знакомой публике как «доктор Франкенштейн», вновь грозит тюремный срок, пишет «КП-Кубань».
Прошло всего несколько месяцев с того момента, как девушку выпустили из СИЗО, где она отбывала наказание за чудовищные издевательства над телами пациенток, доверивших свою внешность лжехирургу. Суд смягчил меру пресечения Верди, избрав для нее наказание в виде домашнего ареста. Однако дама восприняла это за оправдательный приговор.
Буквально на днях в сети появились фото и видео, где Алена спокойно разгуливает по Краснодару и даже ходит на люксовые услуги. Так, например, супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала пост в Instagram, где видно, что девушка делает макияж у известного визажиста.
«Интересно получается, Алена Верди, которая якобы под заключением, ходит к стилистам, те не стесняясь выкладывают фото!» — возмутилась звезда.
За комментарием издание «КП-Кубань» обратилось в правоохранительные органы, где выяснилось, что за подобные деяния предусмотрено суровое наказание.
«У обвиняемой был определенный перечень ограничений, наложенный судом. Один из пунктов — запрет на выход из жилого помещения, где она находилась под домашним арестом. В этой части и было нарушение, которое зафиксировала уголовно-исполнительная инспекция», — пояснил представитель УФСИН по Краснодарскому краю.
А также добавил, что заявление с ходатайством о пересмотре наказания для Алены Верди уже направлено в суд. Заседание по громкому делу запланировано на 4 июня.
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Алена Верди — пластический хирург из Краснодара, искалечивший десятки пациенток. Результаты ее операций не поддаются прогнозу: одна жертва мечтала о красивой груди, но вместо этого получила жесткие спайки и ассиметричную грудь, другая — едва не умерла из-за забытых в теле хирургических инструментов. Третья — ушла из жизни через 20 часов после операции.
По словам жертв Верди, Алена проводила операции зачастую без необходимых антисептика, стерилизации и света в самой обычной новостройке в центре города. При этом операционной для доктора выступала наспех переоборудованная кладовка, гардеробная или просто кухня.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о жертвах пластического хирурга Алены Верди.
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