Режим ЧС объявлен в одном из районов Мурманской области из-за паводка

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Экстренные службы и местные власти подготавливают жителей к эвакуации.

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Фото, видео: vk.com/murmanskgroup, 5-tv.ru

Река Кола в Мурманкой области снова показала свой буйный нрав. Уровень воды достиг критических отметок. Власти Кольского района в ожидании нового потопа ввели режим ЧС. И начали готовиться к эвакуации людей из зоны паводка.

Только в начале недели, в регионе уже произошло масштабное ЧП — вышедшая из берегов река Кола разрушила единственный железнодорожный мост, по которой в Мурманск шли поезда. Северный город-порт до сих пор отрезан от остальной России.

За ситуацией с паводком в Мурманской области следит Линар Гинатуллин.

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