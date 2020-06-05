Twitter удалил ролик Трампа о смерти афроамериканца Флойда

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Светлана Александрова
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Избирательный штаб американского президента назвал действия администрации соцсети «эскалацией двойных стандартов».

Twitter удалил ролик Трампа о смерти афроамериканца Флойда

Фото: www.globallookpress.com /Shawn Thew

Администрация Twitter удалила видео Дональда Трампа, посвященный смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после задержания полицией. Об этом сообщил избирательный штаб президента США.

«Twitter и Джек (Джек Дорси, гендиректор компании Twitter — прим. ред) подвергли цензуре это возвышенное и призывающее к единению послание президента Дональда Трампа после трагедии с Джорджем Флойдом. СМИ отказались освещать это выступление», — цитирует сообщение в микроблоге штаба Трампа ТАСС.

В четырехминутном ролике, опубликованном 3 июня, американский лидер предупреждает об «угрозе насилия и анархии», исходящей от «радикальных левацких группировок». При этом кадры грабежей и погромов перемежаются кадрами полицейских, братающихся с гражданами и уборки мусора на улицах.

Официальный представитель предвыборного штаба Трампа Эндрю Кларк в интервью газете The Hill назвал удаление видео «эскалацией двойных стандартов». Он также заявил, что этот случай в очередной раз напомнил, что Twitter «устанавливает правила по собственному усмотрению», и администрация соцсети в который раз не смогла объяснить, «почему ее правила касаются только избирательной кампании Трампа».

Ранее администрация Twitter пометила пост Трампа о беспорядках в Миннеаполисе как нарушающий запрет на оправдание насилия.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, протесты, погромы, беспорядки и столкновения с полицией продолжаются в разных городах США, включая Вашингтон и Нью-Йорк. В Бруклине защищать свой район вынуждены выходцы из России. Вместе с полицией улицы патрулируют около 500 человек.

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