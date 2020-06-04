Президент США намерен подавить беспорядки в стране с помощью военных
Протесты, погромы и стычки с полицией продолжаются во всех американских штатах.
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Фото, видео: EPA / SHAWN THEW, 5-tv.ru
Президент США вновь передумал. Дональд Трамп заявил, что все-таки намерен применить закон о подавлении беспорядков с помощью военных. Американский лидер несколько дней колебался, менял решение.
Протесты, погромы и стычки с полицией продолжаются по всей стране. В Нью-Йорке стражи порядка вышли на круглосуточное посменное дежурство. В Бруклине на защиту своего района встали выходцы из России, сейчас их уже 500 человек. Каждый вечер они вместе с полицейскими патрулируют улицы.
Из Нью-Йорка с подробностями корреспондент МИЦ «Известия» Яна Малдер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как во время погромов в Сан-Диего вооруженным людям пришлось защищать ресторан русской кухни от мародеров. Позже выяснилось, что владелец заведения сватался на телепередаче «Давай поженимся» к Анастасии Волочковой. В интервью 5-tv.ru представитель балерины рассказала о том, что связывает звезду балета с выходцем из СНГ.
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