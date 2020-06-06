Выход нового iPhone 12 может быть отложен из-за коронавируса

Выход iPhone 12, который изначально планировался на сентябрь, скорее всего, будет перенесен на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил Хок Тан — исполнительный директор компании Broadcom, которая является поставщиком Apple.

Как утверждает Bloomberg, между Таном и аналитиками Apple состоялся телефонный разговор, в ходе которого директор заявил о «задержке основного продукта» у «крупного производителя мобильных телефонов в Северной Америке». Так как Тан часто ссылается на Apple таким образом, то речь идет именно об этой компании.

«В этом году мы не ожидаем роста доходов до четвертого финансового квартала», — заявил топ-менеджер.

Тан заявил, что задержка связана с пандемией коронавируса, так как многим сотрудникам корпорации пришлось работать из дома, и при этом подчеркнул, что в плане дизайна и наполнения новый iPhone ничем не будет отличаться от предыдущих. Кроме того, топ-менеджер заметил, что из-за мировой ситуации с пандемией спрос на продукцию Apple резко упал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг самых продаваемых в мире смартфонов в первом квартале 2020 года.