Рейтинг гаджетов представила аналитическая компания Canalys.

Какие смартфоны стали самыми продаваемыми в 2020 году?

Фото: EPA

Аналитическая компания Canalys представила рейтинг самых продаваемых в мире смартфонов в первом квартале 2020 года. Диаграмма, отражающая спрос на различные модели гаджетов, опубликована на официальной странице организации в Twitter.

Как показала статистика, больше всего покупателей заинтересовались iPhone 11 - продажи данной модели превысили 18 миллионов экземпляров. На втором месте оказался Redmi Note 8/8T – за первый квартал 2020 года было куплено более восьми миллионов таких смартфонов. Третью строчку в списке занял Samsung Galaxy A51  - свыше шести миллионов моделей этого телефона было продано.

Twitter @Canalys

Пятерку самых популярных смартфонов замыкают Samsung Galaxy A10s и Redmi Note 8 Pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что смартфон может стать потенциальным источником заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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