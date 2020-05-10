Какие смартфоны стали самыми продаваемыми в 2020 году?

Аналитическая компания Canalys представила рейтинг самых продаваемых в мире смартфонов в первом квартале 2020 года. Диаграмма, отражающая спрос на различные модели гаджетов, опубликована на официальной странице организации в Twitter.

Как показала статистика, больше всего покупателей заинтересовались iPhone 11 - продажи данной модели превысили 18 миллионов экземпляров. На втором месте оказался Redmi Note 8/8T – за первый квартал 2020 года было куплено более восьми миллионов таких смартфонов. Третью строчку в списке занял Samsung Galaxy A51 - свыше шести миллионов моделей этого телефона было продано.

Twitter @Canalys

Пятерку самых популярных смартфонов замыкают Samsung Galaxy A10s и Redmi Note 8 Pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что смартфон может стать потенциальным источником заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.