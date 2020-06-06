Другого варианта не было: Главврач больницы о закупке сверхдорогих масок

Самая дорогая закупка средств индивидуальной защиты зафиксирована в Дагестане. В одной из больниц приобрели маски за 1350 рублей каждая. При этом, их стоимость у производителя всего 50 рублей. Сейчас в этой ситуации разбирается прокуратура. Тем временем, все участники сделки оправдываются и утверждают, что другого варианта на рынке не было.

Почему в регионе не нашлось масок дешевле? Корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов провел свое расследование. Подробности в репортаже.