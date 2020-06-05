Почему Пригожин отказался работать с Михайловым, Ваенгой и Гуфом?

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Карина Бернтгольц
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Продюсер признался, что должен прочувствовать артиста, для того чтобы работать с ним.

Почему Пригожин отказался работать с Михайловым, Ваенгой и Гуфом?

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вслед за композитором Виктором Дробышем, ранее заявившем об артистах, пробивающих путь к успеху через постель, поделился опытом работы «с чьими-то любовниками и любовницами».

«Это всегда заканчивалось плачевно - конфликтами, разборками, войнами. Потому что этим людям, как детям, постоянно не хватало внимания. Знаете, иногда в жизни любовница может иметь на мужчину больше притязаний, чем родная жена. Вот и в шоу-бизнесе тоже самое», - рассказал супруг Валерии в интервью KP.RU.

Пригожин признался, что для того чтобы с артистами у него сложился настоящий тандем, проект его должен зацепить, а певец заинтересовать. Если этого не происходит, продюсер отказывается работать даже с выдающимися исполнителями.

Так, среди тех, кому отказал супруг Валерии, были музыкант Стас Михайлов, Елена Ваенга, рэпер Гуф. Пригожин рад, что они сумели многого достичь, однако он не смог прочувствовать этих артистов, поэтому работа не сложилась.

«Если я не чувствую музыку, я за нее не берусь. Приведу вам пример: когда-то Стас Михайлов ко мне обращался, но не получилось. Не потому, что он хороший или плохой, просто я не прочувствовал его. <…> Очень многие, кто в свое время ко мне обращался и кому я отказал, потом стали звездами. Например, Лена Ваенга, Миша Турецкий, Гуф. <…> Но у меня с ними не оказалось общей нити», - признался продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин и Валерия обменялись нежностями. 

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