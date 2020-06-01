«Готовы платить за любовников»: Дробыш честно о том, кто поет на современной эстраде

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Виктория Андреева
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Композитор утверждает: он устал от молодых «артистов», пробивающих путь к успеху через постель.

«Готовы платить за любовников»: Дробыш честно о том, кто поет на современной эстраде

Фото: ТАСС / Николай Галкин

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш признался: он обеспокоен тем, что в последнее время крутые олигархи все чаще и чаще пытаются «купить славу» для своих многочисленных любовников.

По словам композитора, в желании словить свою долю хайпа, они редко обращают внимание на истинные задатки «будущего певца». Так, Дробышу лично приходилось не раз отказываться от сотрудничества, поскольку он не видел смысла работать с бесталанным артистом.

«Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше…» — заявил Виктор Дробыш в эфире программы «Однажды» на НТВ.

Главная задача музыкального продюсера, по мнению Виктора, зарабатывать деньги честным трудом, выпуская качественный материал. Тогда и репутация не пострадает, и стыдиться благосостояния тоже не придется.

«Я могу, например, гордиться и с удовольствием всем открыто говорить, что за какую-нибудь песню с „Бурановскими бабушками“ я заработал несколько сотен тысяч долларов. Я могу об этом говорить с гордостью, открыто, я не боюсь, что меня прихватит налоговая», — отметил Дробыш.

В заключение композитор посоветовал коллегам по цеху не делать ставки на продажу конвейерных песен за большие деньги. Лучше — потрудиться и создать настоящий хит, который будет в ротации еще долгие десятилетия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Виктора Дробыша и Настасью Самбурскую подали в суд за присвоение чужого текста.

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