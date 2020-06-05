«Спасибо за неугасающие чувства»: Пригожин и Валерия обменялись нежностями

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Валентин Черников
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Семейная пара отмечает 16-летнюю годовщину свадьбы.

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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif, @valeriya

Иосиф Пригожин и Валерия отмечают топазовую свадьбу. В 16-летнюю годовщину их брака супруги обменялись трогательными поздравлениями, благодарностями и признаниями в любви.

«Солнышко мое, со знаменательным днем нас! 17 лет вместе, и 16 лет назад была наша свадьба. Злые языки тогда говорили, что наш брак ненадолго», — написал продюсер в своем микроблоге.

Instagramm prigozhinniosiff

Через час на поздравление откликнулась Валерия.

«5 июня — день рождения нашей семьи. Нам уже 16 лет. Время летит, но вместе с таким мужем ничего не страшно. Спасибо, любимый, за твою надежность и неугасающие чувства», — не менее пронзительно ответила мужу певица.

Instagramm valeriyaa

Семейную пару поздравили с праздником: комик Александр Ревва, певица Алсу, оперный певец Юсиф Эйвазов, телеведущая Лариса Вербицкая, продюсеры Ирина Муромцева и Яна Рудковская, актер Эммануил Виторган и другие знаменитости.

К ним присоединились многочисленные поклонники звездной пары. За половину дня любовные посты Пригожина и Валерии собрали 90 тысяч лайков и множество комментариев с пожеланиями всех благ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Панин обвинил Пригожина в безделье и дал ему циничный совет.

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